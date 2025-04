Évidement je peux me tromper, mais je sens que les seuls gagnants de cette nouvelle approche avec les "Key Card" c'est Nintendo et les "indés"



Pourquoi ?



Nintendo car il continue à sortir leurs jeux aussi en boîte, sachant qu'il rajoute les "DLC gratuit" (même si c'est comprit dans le prix, donc c'est payant, pour ça d'ailleurs que Nintendo inclus dans les versions "boites" le contenu, vu que tu payes le DLC, il fait partie du jeu "de base").



Les "indés" car souvent, les jeux sortent avant en "dématérialisé", le prix est souvent plus accessible dès sa sortie, les jeux ne sont pas de grosses tailles et c'est souvent des studios qui ont pas les moyens de sortir leur jeux en boîte, donc une certaine tolérance.



Pour les gros jeux tiers, ça pourrait renforcer leur rejet...

1) Le prix dès la sortie n'est pas celui des "indés" généralement.

2) Ils prennent beaucoup de place sur "la mémoire interne" de la machine, l'optimisation ça fait toute la différence, il suffit de voir les jeux Nintendo par rapport aux tiers.

3) L'impression qu'ils veulent pas faire l'effort de le sortir dans une version "boîte" mais une illusion d'une version boîte, ça renforce le coté "radin".

4) L'attente du téléchargement du jeu contrairement à un jeu direct sur "la mémoire interne" ou sur la version "boîte", car pas besoin de re-télécharger le jeu entièrement.



Quelques tailles de fichier :

Nintendo

Mario Kart World – 23.4GB

Donkey Kong Bananza – 10GB

Super Mario Party Jamboree – 7.7GB

Kirby and the Forgotten Land – 5.7GB

GameCube Nintendo Classics – 3.5GB

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo Switch 2 Edition Upgrade Pack – 9.7GB

Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV Upgrade Pack – 7.7GB

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition Upgrade Pack – 3.6GB

Kirby and the Forgotten Land Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World Upgrade Pack – 5.7GB

Nintendo Switch 2 Welcome Tour - 2.0GB



Tiers

Split Fiction – 71GB

Hitman : World of Assassination Signature Edition – 61GB

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – 56.8GB

Street Fighter 6 – 48.8GB

Fortnite – 29.5GB



Le succès ou l’insuccès de Cyberpunk 2077 pourrait faire partie des jeux qui donneront la tendance sur l'avenir des tiers (hors indé) sur la machine.