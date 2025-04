Selon l'une des représentantes de la Fnac, via Frandroid (ouais donc ça concerne la France ici) :- Précommandes records pour un hardware à l'ouverture des réservations- Gros succès pour le bundle Mario Kart- Dépenses moyennes très élevées par utilisateur (tu m'étonnes- Bon succès des accessoires, notamment la caméra- Ventes softwares pour l'heure pas à la hauteur mais ça devrait selon eux se corriger en avançant (en même temps, à part MKW, t'as des portages et un remaster de Bravely Default hors de prix)- Les stocks seraient en tout cas à la hauteur mais vu le rythme, ça devrait se tendre un peu à l'approche de juin

posted the 04/22/2025 at 01:26 PM by shanks