Bibliothèque Vaclav Havel

A partir du 19 décembre (2023), les jeux vidéo de la bibliothèque Vaclav Havel! Pour cela, il suffit d’avoir plus de 12 ans et une carte de bibliothèque à jour.Plus de 300 jeux vidéo PS5, PS4 et Switch vous attendent à la bibliothèque et sont maintenant empruntables. Un jeu par carte valide (sans retard ni blocage), non réservable, non renouvelable et soumis à la restriction du PEGI (âge recommandé).Autre exemple :Vous connaissez des médiathèques pas loin de chez vous qui ont cette possibilité ?