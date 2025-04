Vous comme moi on le sait, à l'origine, le gaming PC nous est vendu comme celui de la "supériorité". Le concept de "PC master race" ne vient pas de nulle part. Les joueurs PC ont toujours fait savoir que si ils jouent sur ce support, c'est avant tout parce qu'ils peuvent obtenir mieux qu'ailleurs de leurs jeux.Alors forcément, quand une nouvelle console sort à prix compétitif par rapport à la proposition de l'univers PC, les mecs perdent leurs moyens.On est gentil car on trouve la Switch 2 à 440€ en magasin, le prix du Steam Deck lui dépend seulement de la volonté de Valve puisqu'il n'est vendu que sur leur boutique.Un petit effort, bientôt 5 millions de ventes, la PS Bida et la Wii U tremblent.