Est-ce que c'est possible d'appliquer au marché du jeux vidéo en ce qui concerne le prix des jeux, la même politique tarifaire que pour le cinéma avec le même prix unique plein pot / plein tarif et des tarifs "réduit" en fonction de la situation social comme prix un peu plus bas pour les demandeurs d'emploi par exemple sachant que le budget d'un jeu ou d'un film peut être aussi variable dans leur cout ?

Qui serait les gagnants ? Qui serait les perdants ?



C'est une question intéressante et complexe ! Appliquer une politique tarifaire similaire à celle du cinéma dans le marché des jeux vidéo pourrait avoir des implications variées.



Gagnants :



Joueurs à faible revenu : Les tarifs réduits pour les demandeurs d'emploi ou d'autres groupes sociaux pourraient rendre les jeux vidéo plus accessibles, permettant à un plus grand nombre de personnes de profiter de cette forme de divertissement.

Développeurs indépendants : Si les jeux à prix réduit attirent plus de joueurs, cela pourrait bénéficier aux développeurs indépendants qui cherchent à atteindre un public plus large.

Industrie en général : Une augmentation de l'accessibilité pourrait stimuler la demande globale pour les jeux vidéo, entraînant potentiellement une hausse des ventes.



Perdants :



Éditeurs de jeux : Les grandes entreprises pourraient voir leurs marges bénéficiaires diminuer si elles doivent appliquer des prix fixes plus bas, surtout si leurs coûts de développement sont élevés.

Marché secondaire : Les revendeurs de jeux d'occasion pourraient être affectés, car un prix unique pourrait réduire l'intérêt pour l'achat de jeux d'occasion.

Joueurs réguliers : Ceux qui sont prêts à payer le prix fort pourraient se sentir frustrés par une politique qui ne reflète pas la valeur qu'ils attribuent à certains jeux.



Considérations supplémentaires :



Variabilité des coûts : Comme vous l'avez mentionné, le budget d'un jeu peut varier considérablement. Une politique tarifaire unique pourrait ne pas tenir compte des différences de qualité ou de contenu entre les jeux.

Modèles économiques alternatifs : Les jeux vidéo adoptent de plus en plus des modèles économiques basés sur les microtransactions ou les abonnements, ce qui pourrait compliquer l'application d'une politique tarifaire uniforme.



En somme, bien que l'idée d'une politique tarifaire unique et de tarifs réduits soit séduisante pour l'accessibilité, elle nécessiterait une réflexion approfondie sur ses implications pour l'ensemble de l'industrie.



PS : J'ai posé la question a ChatGpt