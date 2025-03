Square-Enix nous refait le coup du remaster du Chocobo Dungeon Wii.En effet contrairement a la version PS1 d'époque, le remaster de SaGa Frontier 2 ne contient pas le Français, mais uniquement l'anglais et le japonais.Difficile de croire qu'un patch français viendra a terme, bien que le remaster de Romancing Saga Ministrel Song en ait reçu un deux ans après sa sortie.

posted the 03/27/2025 at 07:28 PM by guiguif