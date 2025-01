Compile Hearts (Neptunia, Death end re;Quest) dévoile un premier trailer de Scar-Lead Salvation, jeu developpé avec le studio Neilo.Willow Martin se réveille dans une pièce inconnue. Elle n'a aucun souvenir de son passé, ni de la raison pour laquelle elle est ici.Qui est-elle ? D'où vient-elle ? L'IA qui lui propose des conseils est-elle une alliée ou une ennemie ?Après avoir survécu à des combats mortels contre des armes mécaniques, qu'est-ce qui attend Willow ?Échapper à la boucle de la mort répétée.Avec une difficulté élevée que même les joueurs avancés trouveront difficile, la mort n'est pas la fin.Lorsque Willow meurt, elle perd ses armes et doit recommencer le niveau depuis le début. Évitez le déluge de balles incessant, récupérez des armes puissantes et lancez votre contre-attaque.Chaque ennemi a sa propre méthode d'attaque, alors déterminez la bonne stratégie pour éviter de subir des coups.Sortie prévue sur PS5, PS4 et PC le 29 Mai.

posted the 01/30/2025 at 10:38 AM by guiguif