Comme vous avez pu le constater, le récent trailer de la Nintendo Switch 2 a fait sensation, notamment avec les premières images du très attendu Mario Kart.Ce nouvel opus semble prendre une direction audacieuse en adoptant un format open world, une première pour la franchise. En analysant le trailer, plusieurs indices me fait penser à cette hypothèse.La route que nous voyons dans la dernière scène ne se termine pas seulement à l'horizon, mais elle n'est pas non plus fermée. Il y a quelques barrières, mais sinon, nous pouvons nous écarter à gauche ou à droite.La piste que l'on voit n'est pas aussi détaillée que celles de MK8D. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'elle fait partie d'un monde plus vaste avec différents biomes comme des déserts, des montagnes, des jungles, etc.Cette évolution pourrait bien révolutionner le genre des jeux de course, un peu à la manière de Zelda Breath of the Wild pour l'open world.Pour se donner une idée de concept de jeux de course open world, on peut penser à la série des Forza Horizon, Need for Speed: Heat avec ses courses illégales ou encore The Crew 2 avec une version miniature des États-Unis.On pourrait donc spéculer sur plusieurs aspects. Personnellement, j'imagine un monde complètement inspiré des univers de Nintendo, afin de garnir le roster de personnages, un peu à la manière de Super Smash Bros., vu que le jeu promet 24 joueurs, avec une potentielle composante scénaristique.