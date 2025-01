Quand un constructeur créé une console, tout est "normalement" pensé, du choix des composants en passant par le design de la manette, du prix au planning pour le lancement ect tout une politique en place



Nous savons tous que la première impression reste, il y a des consoles qui se sont plantés, car la présentation de la machine n'était pas clair (WiiU par exemple).



Nintendo présentera prochainement la Switch "2", les différents leaks confirment qu'elle sera dans le même état d'esprit que la première, mais qu'elle sera amélioré à tout les niveaux, donc les leaks quelque part rassurent, on va pas se mentir, ce qui fait que beaucoup attendent les jeux (maison principalement), mais imaginons que la nouvelle console de Nintendo soit tout autre chose, comme du passage de la Gamecube à la Wii ou à la WiiU, si nous voyons des accessoires non officiel qui nous montre une manette que l'on a jamais vu, ça peut complètement créer un bad buzz, car mal expliqué ça peut partir dans tout les sens.



Donc, je pense, en y réfléchissant, que la meilleure solution c'est de laisser la parole au constructeur (quelque soit le constructeur) qui a créé la console et que les accessoiristes (qui comme les éditeurs tiers d'ailleurs, ont forcément accès avant le grand public à la machine, sinon tu aurais rien de leur part à la sortie, mais ça devrait rester privé), une fois la console dévoilé et EXPLIQUE clairement, puisse profiter de l'occasion pour présenter leur accessoire et les jeux tiers.