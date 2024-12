Hello tout le monde, bon réveillon et joyeux Noël à tous ! J'espère que vous avez été gâté et reçu pleins de nouveaux jeux à Noël !Moi je dois déménager d'urgence suite à une successions d'évènements (à la fois très heureux et malheureux, ma bonne étoile elle aime s'amuser) et j'peux vous dire que je crois que je n'ai jamais été aussi embarrassé avec mes jeux physiques...Je n'y joue jamais, depuis plus de 20 ans pour certains. Je ne sais même pas si les consoles pour les lancer fonctionnent toujours, ça m'embarasse, ça prends la poussière, et c'est invendable - où alors faudrait que je prenne une journée pour tout trier et tout vendre.Je pense fortement à soit vendre tout en lot (enfin... Je ne sais même pas si ça intéresserait quelqu'un en fait, et ceux en France n'y pensez même pas, y'en a pour au moins 20Kg de frais de port depuis la Martinique et 3m cube de volume a peu près) soit à carrément donner des jeux mais bon, la finalité, ça me conforte vraiment sur le dématérialisé. J'aime avoir mes bibliothèques virtuelles sur STEAM, GOG, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch, qui peuvent me suivre partout car oui, j'espère à nouveau reprendre mes voyages aux quatre coin du monde et ne pas me sentir "figer" et "forcé" de vivre là où sont tous ces jeux physiques.Aujourd'hui, et même si c'est probablement dans ma tête, cette bibliothèque de jeux, c'est comme une Ancre pour moi, un truc qui me force à me "sédentariser" quelque part, là où une Nintendo Switch ou un Steam Deck sont une forme de liberté totale pour moi...Alors, certes, ça ne conviendra pas à la plupart d'entres vous, surtout sur Gamekyo, mais sachez juste que l'avis inverse existe : J'aime le dématérialisé, et je songe de plus en plus à prendre mon sac à dos et partir à la découverte de ma planète de façon encore plus profonde.Voilà, c'était mon billet (de mauvaise qualité ou de bonne qualité, j'sais pas, ça sera aux Maîtres de Gamekyo de déterminé le sort de mon humble article) de cette fin d'année.