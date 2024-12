Suite a la sortie du film Sonic the Hedgehog 3 mettant en scene Shadow the Hedgehog, la version Steam de Sonic Adventure 2 vient de battre après 12 ans d'existence son record de joueurs simultanés en profil public a savoir 1061 (donc surement bien plus en réalité).Certes le chiffre peut paraitre petit, mais ça reste une vieille relique de l'air Dreamcast dispo gratuitement en émulation.