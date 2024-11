LEGO Horizon Adventures sortira le 14 novembre 2024 ! Allez-vous l'acheter ?Et d'ailleurs sur quelle plateforme, même si je suppose que la majorité l'achèteront sur PS5 ? Il est actuellement à 69.99 € sur Amazon sur PS5 et exactement au même prix sur Switch.L'ambiance et l'humour de LEGO associé à l'univers d'Horizon m'intrigue pas mal, et avec Guerrilla qui a eu un droit de regard sur le jeu, je me dis que ça pourrait être un excellent moment à passer sur le jeu ! En tout cas, les bandes annonces, elle, donnent envie !Et les parodies musicales seront de la partieBon week end à tous ! Moi je vais le passer sur Super Mario Jamboree, plus on est de fous, plus on rit !