Death Note : Killer Within est un jeu de déduction sociale en ligne pouvant accueillir jusqu'à 10 joueurs. Les joueurs seront répartis en deux équipes avec des objectifs différents. Pour gagner la partie, les joueurs devront découvrir l'identité de chacun et éliminer L qui menace le pouvoir de Kira ou s'emparer du Death Note.

