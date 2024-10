Nouveau dossier dont l'idée m'est venue en parcourant vidéos et forums depuis un petit moment.Les jeux seraient trop chers ? 80 euros, non mais ça va pas !!! On parlerait d'un prix encore plus gros pour GTA6 ... ça devient du n'importe quoi !!!Et donc, j'ai décidé de regarder les prix des jeux sur les principales machines des 40 derniers, consoles et ordinateurs, et d'ajuster le prix en 2024 avec l'inflation, et vous allez voir le résultat est ... surprenant !!!Et il y a eu tellement de commentaires sur cette vidéo, qui ont soulevé de nombreux points intéressants, que j'en ai faite une seconde où on creuse un peu plus la question : et attention, on parle ici économie et notamment macro économie : smic, évolution des salaires, coût de la vie, tous les éléments à prendre en compte pour répondre à cette question philosophique : 'les jeux vidéo sont-ils trop chers ?'Une vidéo enquête certifiée BFM Business