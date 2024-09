Si certains titres sont annoncés et disparaissent pendant des années avant de revenir comme dernièrement Fate Extra/Record? Inazuma Eleven Ares de Level 5 ou l'adaptation du manga Eden Zero par Konami, d'autres sont encore portés disparus a l'heure ou on parle.Développé par Tamsoft (derniement le prochain jeu Bleach) pour le compte du petit editeur Pikii, le jeu d'action Hinomaruko a été annoncé fin 2019 sur PS4 et Switch et depuis plus rien a part un nouvel extrait de quelques secondes dans une vidéo melting pot de jeux Switch en 2020.Ce n'est pas le seul jeu de Tamsoft qui ne donne plus de nouvelle puisque Senran Kagura 7 annoncé en 2017 n'a pas dépassé le stade du teaser. Et Kenichiro Takaki ayant quitté Tamsoft pour Cygame, peu de chance de revoir la serie.Project GG de Platinum Games, un jeu avec des Kaiju annoncé en 2020 pour la Switch qui semble au point mort depuis le départ de Hideki Kamiya. D'ailleurs que font Platinum depuis la sortie de Bayonetta Origins ?Shironeko New Project annoncé en 2018 sur Switch par Colopl devait etre un A-RPG se deroulant dans l'univers du jeu mobile. Depuis plus aucune nouvelle.Project Awakening de Cygame ( Granblue Fantasy Relink) a été annoncé en 2016 pour reaparaitre en 2020 et depuis plus rien. On sait néanmoins que le jeu semble être en vie, tout comme Project Gaam (de oh tiens Kenichiro Takaki dont on parle plus haut) qui lui a eu le droit a quelques images lors du dernier TGS.Bien plus recent ke jeu d'action Vengeance is Mine de Soleil (Valkyrie Elysium, Wanted Dead), en collaboration avec des gens ayant bossés sur Sekiro: Shadows Die Twice et Final Fantasy XV, fut annoncé en 2022 et devait sortir en 2023 mais fut repoussé au premier trimestre 2024, mais aucune nouvelle depuis son report.