Jeu Fini

Je n’avais jamais entendu parler de Trepang² avant la semaine dernière (quel titre en meme temps), pourtant le jeu est sorti il y a bientôt un an. Un FPS inspiré par l’excellent F.E.A.R. et en version physique sur console en plus ? Que demande le peuple ?PS: Ne cherchez pas le "1", c’était un jeu de Game jam en 8bits avec un concombre...- Propre techniquement- D’excellentes sensations de gameplay- Campagne sympa- Bon sound design- Le mode triche- Trop court- Menu austère- Sous-titres trop petitsSans être une claque Trepang² est plutôt propre visuellement et très fluide sur PS5 en dehors de 2/3 moments en particulier ou la console toussote un peu; mais la PS5 Pro arrive apparemment. Le gameplay est un régal et offre d’excellentes sensations notamment grâce au Bullet Time activable a la volée tant que vous avez de l’énergie en stock (et le Bullet Time mixé au double shotgun avec tout qui vole, ça claque).Les niveaux sont plutôt sympa et variés en terme de DA et le sound design est efficace.Pour finir Trepang² propose un mode triche permetant tout un tas de petits delire comme les grosses tetes, les munitions infinis...Malheureusement si vous vous en tenez a la campagne le jeu ne dépassera pas les 5/6 heures en "Normal" sachant qu’il y n’y a que 5 niveaux en tout dans le jeu (après il n’est vendu que 30 euros hors promos). Néanmoins a coté de la campagne vous aurez aussi des missions secondaires principalement composées de niveaux fermés ou il faudra se taper des vagues d’ennemis ou pirater des bases de données le plus vite possibles. Dans certaines de ces missions vous pourrez gagner de l’argent permettant entre autre d’acheter du soin, des armes, mais surtout d’invoquer des soldats pour vous aider, dans d’autres il faudra se démerder tout seul.Vous aurez aussi une sorte de mode defi qui ressemble aux missions secondaires (donc des vagues d’ennemis), mais reprenant les décors de la campagne. Pour finir le menu est plutôt austère (tu sens le simple portage rapide de la version PC), les sous-titres sont trop petits et comme il n’y a pas de VF, on passe souvent a coté du scenario lors des moments d’actions.