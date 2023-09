Éditeur : Team17

Développeur : Trepang Studios

Genre : FPS

Disponible sur PC

Prévu sur PS5/XSX

Date de sortie : 2 Octobre 2023

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Russe / Chinois.

Entrez dans la peau d'un super soldat impitoyable et amélioré dans Trepang2

Disponible le 2 octobre sur Xbox Series X|S et PlayStation 5 !

Incarnez un soldat fugitif doté de capacités surnaturelles. Vous ne vous souvenez pas de votre passé, et n'avez qu'une seule chose en tête : la vengeance, et rien ne vous arrêtera. Assénez des coups ravageurs, disparaissez dans les ombres, employez des armes explosives et donnez aux méchants la raclée qu'ils méritent.