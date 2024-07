Aprés deux années sans news, TYPE-MOON nous annonce que Fate/EXTRA Record, le remake du RPG sorti sur PSP Fate/EXTRA est toujours en vie et que des nouvelles seront données le 4 Aout prochain.Nouveau teaserGameplay de 2022

posted the 07/21/2024 at 07:02 PM by guiguif