SNK annonce le développement de deux nouveaux jeux:Le premier est un nouvel opus de la saga Art of Fighting, quand au second il s'agira d'un A-RPG dans l'univers de Samurai Shodown.A noter que ce n'est pas la première fois que Samurai Shodown a le droit a une déclinaison en RPG puisque la franchise en avait deja accueilli un sur Sega Saturn appelé sobrement Samurai Spirits R.P.G.

posted the 07/20/2024 at 09:49 AM by guiguif