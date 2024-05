J'ai quelques histoires folles sur le développement de ce jeu que je n'ai pas écrites par respect pour une équipe qui essaie vraiment de pousser un rocher en haut d'une colline escarpée. Mais ma patience s'amenuise

Selon Grubb : "Perfect Dark est en mauvais état, vraiment en très mauvais état".Selon Alan Donalson de VG247 et RPG site:Shinobi602 confirme :Grubb dit également que pour la sécurité des studios ils le faut gagner de l'argent et que le GP n'est plus une sécurité pour eux.