Broke Studio, la boite française specialisé dans le neo-retro, vient d'ouvrir les ventes pour le Metroidvania " Lost Treasure of Lima " sur Game Boy Color (compatible Game Boy).Il s'agit de leur second jeu sur Game Boy aprés Traumatarium.Rejoignez l'aventurier Sebastian Madsen dans une quête passionnante sur 4 niveaux, avec des énigmes environnementales, de l'exploration et des séquences d'action à toute allure. Avez-vous ce qu'il faut pour découvrir le trésor de Lima disparu depuis longtemps ?