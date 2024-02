1. [NSW] Mario vs. Donkey Kong – 27,113 / 89,043

2. [NSW] Shin Chan : Shiro of Coal Town – 21,593 / NEW

3. [NSW] Retro Game Challenge 1 + 2 Replay – 13,686 / NEW

4. [NSW] Super Mario Bros. Wonder – 11,025 / 1,756,149

5. [NSW] Momotaro Dentetsu World : Chikyuu wa Kibou de Mawatteru – 8,358 / 989,249

6. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 8,084 / 5,718,949

7. [NSW] Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island – 6,183 / 127,455

8. [NSW] Minecraft – 5,482 / 3,452,647

9. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 5,433 / 7,700,900

10. [NSW] Splatoon 3 – 5,230 / 4,234,095



Switch OLED – 38,125

PS5 – 28,692

Switch Lite – 8,102

PS5 Digital Edition – 4,812

Switch – 4,659

Xbox Series X – 2,287

Xbox Series X – 826

PS4 – 362

New 2DS LL – 10



50 886 Switch / 33 504 PS5 / 3 113 XSXIS

La semaine prochaine nous aurons les ventes de Final Fantasy VII Rebirth