Salut tout le monde,



C'est le moment de vous poser une question qui ne sert pas à grand chose mais permet de voir quel type de joueur vous êtes ?



Je me demandais quel était votre moment de la journée où vous prenez le plus de plaisir à jouer. Je ne parle vraiment pas de la période à laquelle vous pouvez le plus souvent jouer mais vraiment celle que vous préférez.



De mon côté, ma tranche horaire favorite est 22h-01h du matin. Je ne sais pas pourquoi mais j'ai toujours adorer jouer la nuit lorsque mon entourage commençait à aller au lit et je me retrouvais seul pour profiter pleinement. Puis c'est souvent durant cette tranche que j'ai fini les jeux qui m'ont le plus marqués ou reçu les plus grosses baffes.



Malheureusement, avec l'âge et le travail, j'ai de plus en plus de mal à tenir aussi tard et je joue le plus souvent durant la journée ou en début de soirée.



Merci d'avance pour vos réponses