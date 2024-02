La mise a jour de la demo de Final Fantasy VII Rebirth permettant d'explorer les environs de Junon est dispo:" Dawn of a New Era in Junon est disponible sous la forme d'une mise à jour gratuite pour la démo de FF7 Rebirth et voit Cloud, Tifa, Barret, Aerith et Red XIII arriver dans la périphérie de Junon, une forteresse fortifiée.Situé après plusieurs heures dans le scénario principal, cet aperçu spécial créé pour la démo représente une petite partie de l'immense monde que les joueurs pourront explorer librement. Reniflez des trésors avec votre fidèle destrier chocobo, fabriquez des objets de valeur, embarquez courageusement dans des missions palpitantes et bien plus encore."