Ikumi Nakamura, connu entre autre pour avoir travaillée chez Tango Gameworks aux cotés de Shinji Mikami, avait dévoilée son nouveau jeu aux TGA via une cinématique en CG.Il s'agira d'un jeu d'action jouable seul ou en coop online.Aujourd'hui toujours pas de vrai trailer de gameplay, mais un Developper Diary permettant de voir un peu de gameplay et le rendu ingame.

posted the 02/20/2024 at 11:43 AM by guiguif