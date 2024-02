Selon le journaliste brésilien Pedro Henrique Lutti Lippe, la nouvelle console de Nintendo pourrait finalement sortir en début d'année prochaine. Il a cinq sources différentes provenant de trois continents différents, voici ce qu'il a dit sur le sujet :-Il a des sources mais ne peut pas les confirmer à 100%.-Il pense que tout sera clarifié en mars.-Même s'il n'en est pas sûr à 100 %, de nombreuses sources disent la même chose, c'est donc une information solide pour lui.-Selon ses sources, la Switch 2 sortira au cours du premier trimestre 2025.-Il a plus de 3 personnes qui travaillent avec cette date en tête : T1 2025.-D'autres ont déclaré qu'à l'origine, la console était censé sortir en 2024 mais que la sortie avait été retardé à 2025.-Techniquement, toujours pour l'exercice 2024 et c'est l'objectif de Nintendo.-Il ne sait pas pourquoi il a été décidé de sortir en 2025 et non en 2024.-Il sait que Nintendo n'arrêtera pas de sortir des jeux pour Switch 1 et que d'autres jeux devraient sortir cette année.-Tout ce qui devrait sortir cette année sont des petits titres.-Gros jeux uniquement développé pour la Switch 2 maintenant.Pour ajouter à ça, VGC vient aussi de rapporter que vendredi dernier deux sources différentes ont indiqué qu'ils travaillaient sur des jeux pour la Switch 2 dont la sortie était prévue au début de l'année prochaine, mais n'ont pas pu confirmer si cela signifiait un lancement plus tard que prévu pour la console elle-même. VGC avait initialement rapporté que la console devait sortir en cette fin d'année, Andy Robinson a aussi entendu des choses cette semaines sur une possible sortie en 2025 mais lui aussi ne peut pas le confirmer.