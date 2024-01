Selon Emily Rogers, dont le taux n'est pas à 100% mais plusieurs leaks justes et pour la forme, elle a lâché en avance tous les costumes du trailer Princess Peach tout juste dévoilé. Donc avec ou sans Direct en février : - Remake de Fire Emblem 4 (en mai) - Nouveau Donkey Kong Country pour les 30 ans de la série SNES - Metroid Prime 2 Remastered - Grezzo sur des remakes de Zelda Oracle (probablement façon Link's Awakening) - Localisation de Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru (Good Feel) - Nintendo Detective Club (suite de Famicom Detective Club)

posted the 01/23/2024 at 04:31 PM by shanks