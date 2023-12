Nouvelle réussite de Netflix pour une adaptation de shonen après le carton de One Piece ?En effet Netflix a annoncé aujourd'hui que la série live-action Yu Yu Hakusho, adaptée du manga éponyme de Yoshihiro Togashi, s'était classée pour sa première semaine en tête des séries non anglophones, avec un total de 7, 7 millions de vues pour 32, 1 millions d'heures de visionnage (visionnage moyen de 4 : 11 heures) sur la période du 11 au 17 décembre.Elle se positionne dans le top 10 de 76 pays, et est en 2ere place dans sept d'entres eux.La série est sortie le 14 décembre.

Who likes this ?

posted the 12/22/2023 at 11:23 AM by guiguif