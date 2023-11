Noté 83% Metacritic (88% Users) et 94% par les utilisateurs Steam, Little Goody Two Shoes de AstralShift et edité par Square-Enix sent bon l'ere Saturn/PS1 avec son pixelart leché et son ambiance animes 90's. Malheureusement pour l'heure le jeu n'est disponible qu'en anglais ce qui sera un frein pour beaucoup."Il était une fois Elise, une jeune fille vive et ambitieuse qui avait un rêve et un seul : amasser une richesse indécente. Malheureusement, le ciel semblait en avoir décidé autrement pour notre protagoniste mal née. Elise gagne sa vie en rendant de menus services à ses voisins toute la sainte journée.Mais un jour, elle déterre une magnifique paire de souliers rouges vernis dans son jardin. Quelle surprise ! Elise, envoûtée par ses souliers, se lance dans une aventure terrifiante qui l'attire toujours plus profondément dans la mystérieuse forêt !Mettra-t-elle tout en jeu pour réaliser son rêve, ou se satisfera-t-elle de son humble existence ? À vous d'écrire la fin de son histoire..."Il est dispo depuis le 7 Novembre sur PS5, Xbox Series, Switch et PC uniquement en dematerialisé.