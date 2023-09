Lors d'une interview nous apprenons que Falcom annoncera ses nouveaux jeux en fin d'année et parmi les probables remasters, nous apprenons qu'ils ont dans leur besace un jeu qui ne sera pas lié a la saga Ys ou Trails.En ce qui concerne Falcom dans son ensemble, quand le prochain projet sera-t-il annoncé ?Nous prévoyons d'annoncer les titres de l'année prochaine à la "date habituelle", à la fin de cette année.En fonction de la situation, il se peut que nous n'attendions pas la fin de l'année. Ce nouveau titre s'éloignera un peu de Ys/Trails, alors j'espère que vous l'attendez avec impatience.Alors nouvelle license ? Retour d'une ancienne ?On rappelle que YS X Nordics sortira le 28 Septembre au Japon et qu'il n'a toujours pas de date de sortie en occident, et que le remaster du jeu The Legend of Nayuta sortira en fin de semaine chez nous sur PS4, Switch et PC.