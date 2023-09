"Le coût de l’utilisation d’Unity comme moteur de jeu est à nouveau sur le point d’augmenter. À partir de janvier 2024, la société commencera à facturer ce qu'elle appelle des « frais d'exécution Unity », basés sur le nombre d'utilisateurs installant des jeux construits sur le moteur largement utilisé.



Les frais d'exécution entreront en vigueur une fois que les développeurs auront dépassé des revenus spécifiques et installé des seuils adaptés aux différents plans d'abonnement. Pour ceux qui disposent de licences Unity Personal ou Unity Plus, les frais entreront en vigueur une fois qu'un projet aura atteint à la fois 200 000 $ de revenus sur 12 mois et 200 000 installations au total.



Les développeurs opérant sous les licences Unity Pro ou Unity Enterprise se verront accorder un seuil plus élevé avant de commencer à devoir des frais. Pour ces développeurs, les frais entreront en vigueur une fois qu'un titre aura gagné 1 million de dollars au cours de la même période de 12 mois et aura réussi 1 million d'installations.



Selon une ventilation envoyée au Game Developer par Unity, les frais seront facturés sur une base mensuelle. Le montant facturé par installation variera également en fonction de la licence.



Les développeurs Unity Personal et Plus paieront un montant forfaitaire de 20 cents par installation. Les utilisateurs Pro et Enterprise paieront des frais par installation inférieurs, qui diminuent en fonction du nombre d'installations dépassant le seuil initial. Les frais d'utilisation Pro commenceront à 15 cents par installation et diminueront jusqu'à 0,02 cents par installation, tandis que les frais d'utilisation Enterprise commenceront à 12,5 cents par installation et diminueront jusqu'à 0,01 cents par installation."



Source Gamedeveloper

Unity veut même taxer les réinstallations des jeux par les utilisateurs ou les installations sur plusieurs appareils.

Un journaliste a réussi a voir d'autres précisions, et cela a remis de l'huile sur le feu !C'est une véritable boîte de Pandore qui s'ouvre, parce qu'entre les plateformes classiques, celles à abonnements (Microsoft paiera apparemment unity pour son GamePass), les packs de charité type "humble bundle" et même le piratage des jeux , c'est juste impossible d'avoir des données fiables !taxer de façon rétroactive les jeux.De quoi mettre en branle les indés, à commencer par le créateur de, que l'on a vu progressivement monter en température pendant la soirée :D'autres s'y sont mis aussi avec des annonces officielles :Pour rappel, des jeux commeouutilisent ce moteur...Il y a aussi les excellentsetou bien encore le très merdique(Oui je n'oublierai jamais).La liste est encore incroyablement longue et il y a aussi les jeux en développement, commeque l'on connait ici.De quoi mettre sévèrement à mal le modèle économique des structures les plus fragiles, et de conduire à une inexorable...Montée des prix.