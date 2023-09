Apres s'etre inspiré de Ninja Spirit avec son Shinobi non Grata, le studio Pico revient avec cette fois un jeu inspiré des Assault Suit Valken alias Cybernator.The Scramble Vice proposera 12 stages avec 10 mecha jouable et des passages a pied et a motoLe jeu sortira en 2024 uniquement sur PC pour l'heure, mais on imagine que comme pour Shinobi no Grata il arrivera sur console par la suite.