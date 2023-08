Ni 60 fps, parce que cela demande TROP de concessions…



Seul la démocratisation des écrans de nouvelle génération 120Hz qui va remplacer petit à petit les écrans d'ancienne génération 60hz va donner la possibilité aux développeurs de proposer comme nouvelle BASE de développement le mode 40 fps. Qui LUI est une véritable avancée technique dans le jeu vidéo, comparativement à 30 fps, et qui donne un véritable sens d'évolution de la jouabilité.

Et celui-ci est AUSSI important que l'évolution de la qualité de l'image ou du jeu en lui-même...



Et pourtant cet indice de fluidité n'est que trop souvent balayé par les développeurs et négligé par les joueurs aujourd'hui lorsqu'on voit la plupart des jeux "next-gen" recommencer à proposer des jeux avec le même indice de fluidité qu'avant, donc 30 fps, sans que personne ne bronche réellement!

Car ne nous méprenons pas... Le mode Performance n'est pas une expérience de nouvelle génération, vu toutes les concessions avec lesquels on doit s'accommoder (pas de ray-tracing, qualité d'image nettement en retrait, paramètres descendu, etc.) !



Une expérience nouvelle génération se doit de proposer une évolution homogène, pas comme l'ont été les critiquées PS4 Pro et Xbox One X qui ne corrigeaient pas les défauts de leurs prédécesseurs... !



Nous ne pouvons accepter de revenir en arrière sur le point de la fluidité au nom d'autres points.



La next-gen est homogène, sinon elle ne l'est pas. Gardons toujours en tête les exemples de la PS4 Pro et Xbox One X...



- Donc jouer à 30 Fps, ce n'est pas jouer à une expérience de nouvelle génération.



Aujourd'hui il est IMPERATIF pour les jeux qui se veulent de nouvelle génération de proposer outre une évolution de gameplay et d'image, également une expérience plus fluide! Et donc de proposer AU MINIMUM un mode 40 Fps pour ceux et celles qui profitent déjà d'écrans de nouvelle génération, en attendant que ceux-ci se démocratisent…



- Donc pour faire simple : La véritable next-gen aujourd'hui, elle commence à 40 Fps.