Je ne sais pas si un tel sondage a été déjà été fait (si c'est le cas, dites-moi je supprime direct) mais pour vous quel est votre top 3 des plus belles consoles ? pour moi: 1 : Saturn jap / Saturn silver (jamais commercialisé malheureusement, cette couleur n'a été utilisée que pour sa présentation. Les coûts de production auraient été plus élevés sinon) 2 : Megadrive 1 3 : Playstation 2

posted the 07/05/2023 at 12:01 PM by shunsui