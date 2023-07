The Fallen Crown est metroidvania de Atavist Games prevu sur GBC.Il sera édité chez nous en version physique par Broke Studio.Le Kickstarter vient d'etre lancé ici avec une sortie prévue pour Aout 2024.Une rom de la demo est aussi disponible ou jouable directement via navigateur ici

Like

Who likes this ?

posted the 07/04/2023 at 04:33 PM by guiguif