Malgré les saintes paroles de Yoshida qui disait que le jeu n'aurait pas de patch Day One, Final Fantasy XVI n’y échappera finalement pas et aura bel et bien le droit à une update dans les jours qui suivent sa sortie.En effet suite à la démo nous apprenons que le retour des joueurs a été pris en compte à commencer par la correction des petits soucis de framerate à certains endroits en mode performance, la possibilité de désactiver le motionblur qui dérangent certaines personnes et aussi la possibilité d'avoir plus d'options de mapping des touches pour ceux qui n'aiment pas les 3 options disponibles.