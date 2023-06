Selon une analyse de DiscoverID, les consoles de salon ne pourraient plus continuer d'évoluer, et leur prix et la différence graphique entre les générations ne suivant plus, il se pourrait que la prochaine génération de console ne soit plus. Pour DiscoverID, l'avenir est aux consoles hybrides comme la Nintendo Switch, en avance sur son temps, ou la ROG ALLY, un incroyable ordinateur faisant la taille d'une Nintendo Switch.