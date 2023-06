Charts Japon : oh, un jeu Xbox Series !

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 5 au 11 juin 2023, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Lors de la validation du dossier, le régulateur japonais déclarait que le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft n'aurait aucune incidence sur le marché local. Il est en effet peu probable que ce dernier soit à même de retourner la situation sur l'archipel, mais tout de même, il faut également reconnaître que cela aurait sensiblement amélioré la situation de la Xbox Series s'il avait été signé bien avant cela, rien qu'avec le cas: avec 40.000 ventes physiques, on peut parler de score honorable pour ce marché, et on ne se souvient même plus à quand remonte la dernière fois que l'on a pu voir un jeu Xbox Series dans le classement, faisant d'ailleurs quasiment jeu égal avec la version PS4.Le bundle avec le titre en question a bien aidé : la gamme Xbox Series passe de 250 exemplaires vendus au dernier rapport à plus de 9.110, dont 8.800 modèles X.