Alanah Pearce, ex journaliste travaillant desormais chez Santa Monica, a avouée par erreur qu'elle travaillait sur un jeu de SF.Sur le podcast "Play, Watch, Listen" Alanah Pearce discutait avec Mike Bithell qui disait travailler sur une franchise de science-fiction encore non devoilé et à ça Pearce à sorti un petit "la même".Bien sûr elle pourrait simplement plaisanter, mais étant donné que les rumeurs ont déjà suggéré que c'était le cas, il ne serait pas surprenant qu'elle ait plus ou moins corroboré ces rumeurs par erreur.