Chers ami(e)s, serions nous en train de vivre un âge d'or du jeu vidéo ? ? ? La question est légitime lorsque l'on voit les farandoles de 10/10 se succéder pour des jeux tels Hogwarts Legacy, Jedi Survivor et le dernier Zelda (qui a l'air de saouler / décourager déjà pas mal de monde à lire les commentaires). Jeux qui, avec un minimum de recul, se révèlent moyens, voire très moyens pour certains. Ma question: Est-ce que les journalistes sont aussi matures que les piliers de bar à l'hygiène douteuse qui squattent et tiennent la jambe aux pauvres vendeurs de JV dans certaines boutiques? Sont-ils faineants / vendus au point de reprendre point pas point les éléments décrits par leurs concurrents (les test aujourd'hui sont quasi identiques d'un site à un autre...). Va t-on devoir inventer la note de 11/10 pour des jeux encore mieux (pas difficile) ? Quelle période excitante!

Like

Who likes this ?

posted the 05/14/2023 at 03:52 PM by mazeofgalious