Il y a quelques jours, j'avais posté la news des développeurs de Pavlov qui affirmaient que le PSVR2 surpassait les gros PC "gamers" https://www.gamekyo.com/blog_article468339.html ), un youtubeur a justement fait une comparaison (avec la description de sa config, amusez vous a calculer le prix)Source : EnterTHEGameAlors je (re) précise bien, qu'on parle de jeux VR, donc, et je ne sais pas comment tournerais le jeu avec des cartes moins puissantes (sur Steam la config recommandée du jeu : RTX 2080, Processeur : Six Core 4 Ghz +, 16 GB de RAM).Et un petit bonus, parce que je sais que vous l'aimez bien

posted the 02/11/2023 at 01:02 PM by famimax