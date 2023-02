"L’agent du DSO, Leon S. Kennedy, a pour mission de sauver le Dr Antonio Taylor des mains de ses ravisseurs, mais une femme mystérieuse vient contrecarrer ses efforts. Pendant ce temps, l’agent du B.S.A.A. Chris Redfield, enquête sur une épidémie de zombies à San Francisco. La seule chose que les victimes ont en commun est qu’elles ont toutes visité l’île d’Alcatraz récemment. En suivant cet indice, Chris et son équipe se rendent sur l’île, où une nouvelle horreur les attend…"

