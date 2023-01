C'est en 2019 que les joueurs japonais purent découvrir dans le prologue payant de 13 Sentinels: Aegis Rim cette courte video trouvable dans la section Extra.George Kamitani est revenu dessus dans une interview en annonçant que le jeu est bientôt fini, mais aussi que Vanillware travaille sur un autre titre."En mars 2019, pour des raisons que je n'aborderai pas, nous n'avons publié que le prologue de 13 Sentinels: Aegis Rim, mais il incluait une vidéo de notre prochain titre. Et maintenant c'est enfin terminé. Bien que je ne sois pas le réalisateur de ce jeu, c'est l'une des plus grandes productions de Vanillaware, alors attendez-le avec impatience."Kamitani a ensuite poursuivi: "Enfin, le tjeu sur lequel je travaille en ce moment ne sera pas terminé avant plusieurs années, mais une fois que ce gros titre dont je vous parle sera fini, je devrais avoir du personnel donc le développement de mon projet pourra battre son plein."On rappelle aussi au passage que le remaster de GrimGrimoire, GrimGrimoire OnceMore, sortira debut Avril.

posted the 01/27/2023 at 12:11 AM by guiguif