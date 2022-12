Un premier visuel, le prologue (guerre, politique et un myth avec un objet venant du ciel blabla), un extrait de l'OST et des illustrations de Ubusuna, le prochain shoot'em up du créateur d'Ikaruga et Radiant Silvergun, Hiroshi Iuchi, viennent d'etre devoilés.Le jeu avait été annoncé en 2014 sur PS4 et a souffert de beaucoup de changements en cours de route.