Apres le jeu de combat "DNF Duel" signé Arc System Works sorti cet été, c'est maintenant du coté des A-RPG sauce Soul-like que va se tourner la franchise Dungeon Fighter Online. Le jeu se deroulera 800 ans avant les événements du jeu principal. Découvrez l'histoire du général Kazan et de l'archimage Ozma, qui ont vaincu le dragon berserk Hismar qui avait envahi l'empire Pelos.Pour l'heure il n'est fait mention que de console sans plus de précisions.Un premier teaser a été devoilé.

Who likes this ?

posted the 11/08/2022 at 11:33 AM by guiguif