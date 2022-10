La compilation en serie TV des 3 films du Studio 4°c sortis entre 2012 et 2013 et adaptant le Golden Age à démarré cette semaine. Cette dernière nommée Berserk: The Golden Age Arc - Memorial Edition aura des retouches ainsi que des scenes inedites.Mais peut-être que ça ne s’arrêtera pas là puisque le site de l'anime a lancé un mysterieux compte a rebours qui se terminera le 11 Décembre: https://berserk-me.com/ En effet on peut logiquement penser que Studio 4°C pourrait reprendre l'adaptation animée et faire oublier l'horrible série en 3DGC de 2017 faites par le studio Millepensee (même si les films contenaient aussi leurs lots de 3D dégueulasse).Réponse le 11 Décembre.