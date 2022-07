Version longue d'un petit projet amateur sorti gratuitement sur PC, Phoenotopia Awakening est sorti sur consoles l'année dernière.- Grosse durée de vie- Bon petit pixelart- Une montée en puissance tout le long- Univers trés varié- Histoire sympathique- Ost Magnifique- Bourrée d'idées du debut a la fin- De trés bons boss- En Français- Quelques elements de gameplay perfectible- "l'Ocarina" pas intuitif- Une fin un peu étrangeJe ne vais pas passer par quatres chemins, je ne m'attendais pas a ça en lançant le jeu, d'ailleurs les 2/3 premières heures furent assez compliqués a cause d'un gameplay pas toujours intuitif sur certains point pour un jeu en 2D.Phoenotopia reprend un peu une structure a la Zelda 2, une map en vue de dessus pour se déplacer et des villages, donjons, zone en 2D a découvrir dessus.Si vous avez joué a Eliott Quest, vous avez un peu une idée de la structure, bien que Phoenotopia soit 10 étages au dessus avec une narration bien plus poussée.Le jeu est ultra long (plus d'une 30enes d'heure pour le finir), bourré a craquer de contenu entre les lieux et quetes annexes, les donjons et boss optionnels, les demi-coeurs et up d'endurance a trouver, les objets a récup et à faire evoluer, et surtout le jeu n'est jamais redondant, il y a toujours des trucs différents absolument partout et ça jusqu’à la fin.Oh et enfin un jeu qui a l’intelligence de proposer une vrai récompense quand on recupere tout les coeurs et Endurance: Un boss optionnel ultime. Merci c'est trop rare.Après tout n'est pas parfait a commencer par une idée conne jamais patché: impossible de se retourner pendant un saut pour attaquer dans la direction opposé, de meme que je me pose encore un peu la question de l'interet de la roulade puisque cette dernière ne propose pas de frame d'invincibilité.Je pourrais aussi citer la flute (l'ocarina du jeu) qui fonctionne a base de symbole de couleurs. N’aurait-il pas été plus simple de mettre les fleches et touches de la manette directement ? On s'embrouille facilement.Et la fin un peu particuliere âpres une aventure aussi riche et longue, mais qui sait il y aura ptete un 2