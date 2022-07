Bon depart pour la compilation regroupant les remakes de Klonoa 1 et 2 puisque cette derniere démarre a la 5eme place du top cette semaine.53% des ventes sont sur Switch et 33% sur PS5 (pas de chiffres sur PS4 et One).De son coté F1 2022 garde la premiere place pour la seconde semaine avec des ventes majoritairement faites sur Playstation, suivi par un Horizon Forbidden West tenace et un Nintendo Switch Sport en bonne forme.1 F1 20222 Horizon Forbidden West3 Nintendo Switch Sports4 Mario Kart 8 Deluxe5 Klonoa: Phantasy Reverie Series6 FIFA 227 Lego Star Wars: The Skywalker Saga8 Pokémon Legends: Arceus9 Animal Crossing: New Horizons10 Minecraft (Switch Edition)A noter que la compile Klonoa semble aussi de faire son ptit bonhomme de chemin sur Steam avec en 3 jours plus de 450 evaluations et 98% d'avis positif