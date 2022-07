J'comprends vraiment pas. J'ai acheté hier un kit play and charge officiel, 35 € le bousin sur mon île quand même.- La manette coute pratiquement le même prix que la DualSense (qui intègre un micro, un haut parleur, un Gyroscope, tout un système haptique et même un Touchpad carrément...)- L'autonomie est la même qu'avec des piles équivalentes (si t'as des piles rechargeables 900 mAh, ça tiendra le même temps que la batterie 1800 mAh)- J'trouve pas ça hype d'ouvrir le clapet de pile pour changer ses piles avec l'autre jeu de pile qui traine dans le chargeur depuis une semaine...- Ouais, on peut aussi acheter des packs de piles si on a la flemme de charger, mais j'avoue que c'est pas top pour la planètes... AU PASSAGE IL NE FAUT PAS JETER LES PILES A LA POUBELLE C'EST NEFASTE POUR LA PLANETE.Donc pourquoi Microsoft s'obstine à faire des manettes à pile en 2022 ?Cerise sur le gâteau : la manette ne peut charger QUE le kit batterie officiel : j'avais un kit non officiel ( https://youtube.com/shorts/yBswzX67zP8?feature=share ), c'était pas possible, y'avait un port USB soudé sur la batterie lol ! Et donc, on ne peut pas charger les piles rechargeables non plus car ça passe par un port propiétaire... Ce que, à la limite, j'aurais trouvé classe : que la manette puisse charger les piles rechargeables