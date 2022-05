Spécial = Top 10 Opening de jeux vidéo

Mardi Minuit

Toutes les jeux sont concernées.

10 Opening (pas 7 ou 12, mais bien 10) pour que je prenne en compte (sinon je prends pas en compte) pour que ce soit équitable.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Vous n'êtes pas obligé de participer, évidemment, mais si vous participez, veuillez choisir 10 opening(réfléchissez bien, car ce n'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).Un jeu choisi = 1 Point.Vous avez jusqu’àLe résultat sera donné normalement Mercredi après midi (ou soir).Je comptabiliserais les points, comme ça nous aurons le TOP 10Gamekyo.(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction des "opening" choisis) :Kingdom Hearts (2 points)Kingdom Hearts IIThe Last Of UsDark ChronicleOri and the Blind ForestGhost of TsushimaDay of the TentacleFinal Fantasy VII (2 Points)God of War IIIPersona 5Wild ArmsResident Evil : OutbreakFinal Fantasy 10Final Fantasy VIII (2 Points)Onimusha 3Tenchu 3FolkloreRule of rosesMetal Gear Solid 2 (3 Points)The last of usMetal Gear Solid 5Resident evil 1 PS1Metal Gear SolidDeath strandingMetal Gear Solid 4Silent hillSoulEdge (psone)Final Fantasy VIChrono CrossXenoblade 1Castlevania Rondo of BloodSmash Bros BrawlPersona 4 GoldenSuper Street Fighter 2 XKOF 97